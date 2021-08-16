Сразу две медицинские компании подали иски против "Яндекса"

Заявления в арбитраж подали "Медси" и наркологическая клиника из Петербурга имени доктора Лазарева

Российская технологическая компания "Яндекс" зарегистрирована ответчиком по двум делам, иски по которым подали медицинские компании – наркологическая клиника имени Доктора Лазарева (истец - ООО "Центр доктора Лазарева") и сеть клиник "Медси" (истец - АО "Группа компаний "Медси").

Известно, что оба дела отнесены к экономическим спорам по гражданским правоотношениям, однако о сути претензий компаний пока не сообщается. ТВЦ обратился за разъяснениями в "Яндекс", однако там отказались прокомментировать иск "Медси". Пресс-служба IT-компании сослалась на то, что еще не получила иск.

Иски наркоклиники из Петербурга и ГК "Медси" зарегистрированы в картотеке арбитражных дел 13 и 11 августа соответственно.

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