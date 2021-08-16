ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сразу две медицинские компании подали иски против "Яндекса"

18:01
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Заявления в арбитраж подали "Медси" и наркологическая клиника из Петербурга имени доктора Лазарева

Российская технологическая компания "Яндекс" зарегистрирована ответчиком по двум делам, иски по которым подали медицинские компании – наркологическая клиника имени Доктора Лазарева (истец - ООО "Центр доктора Лазарева") и сеть клиник "Медси" (истец - АО "Группа компаний "Медси").

Известно, что оба дела отнесены к экономическим спорам по гражданским правоотношениям, однако о сути претензий компаний пока не сообщается. ТВЦ обратился за разъяснениями в "Яндекс", однако там отказались прокомментировать иск "Медси". Пресс-служба IT-компании сослалась на то, что еще не получила иск.

Иски наркоклиники из Петербурга и ГК "Медси" зарегистрированы в картотеке арбитражных дел 13 и 11 августа соответственно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Офис компании "Яндекс"
Офис компании "Яндекс"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.