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Генсек ООН призвал все страны принимать беженцев из Афганистана

18:10
  • понедельник
  • 16 августа 2021

И воздерживаться от их депортации

Беженцев из Афганистана должны принимать все страны, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Тысячи афганцев пытаются покинуть занятый талибами Кабул. Видео

"Я призываю все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации", - подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Афганистан не должен становиться безопасной гаванью для террористических организаций, продолжил генсек. По его словам, "Талибан" (запрещенное в России террористическое движение) должен соблюдать международное гуманитарное право.

Кроме того, Гутерриш отметил, что представители "Талибана" при взятии ими контроля над страной с уважением относятся к персоналу и имуществу ООН.

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