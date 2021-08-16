Генсек ООН призвал все страны принимать беженцев из Афганистана

И воздерживаться от их депортации
Беженцев из Афганистана должны принимать все страны, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Я призываю все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации", - подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Афганистан не должен становиться безопасной гаванью для террористических организаций, продолжил генсек. По его словам, "Талибан" (запрещенное в России террористическое движение) должен соблюдать международное гуманитарное право.
Кроме того, Гутерриш отметил, что представители "Талибана" при взятии ими контроля над страной с уважением относятся к персоналу и имуществу ООН.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram