Генсек ООН призвал все страны принимать беженцев из Афганистана

И воздерживаться от их депортации

Беженцев из Афганистана должны принимать все страны, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я призываю все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации", - подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Афганистан не должен становиться безопасной гаванью для террористических организаций, продолжил генсек. По его словам, "Талибан" (запрещенное в России террористическое движение) должен соблюдать международное гуманитарное право.

Кроме того, Гутерриш отметил, что представители "Талибана" при взятии ими контроля над страной с уважением относятся к персоналу и имуществу ООН.

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