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Пётр Толстой рассказал о планах по благоустройству улицы Саранской в Выхино-Жулебино

18:18
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Там высадят новые деревья и установят скамейки

На встрече с жителями Выхино-Жулебино депутат Государственной думы Петр Толстой рассказал о планах по благоустройству улицы Саранской, отметив, что там высадят новые деревья и установят удобные скамейки.
Петр Толстой обсудил с жителями Выхино-Жулебино озеленение района

"Очень приятно, что район преображается и это делается общими усилиями. Конечно, не все еще сделано и есть еще чем заняться. Но самое главное, чтобы это действительно давало для москвичей новое качество жизни, чтобы это всем нравилось", - отметил парламентарий.

На территории одного из дворов в Выхино-Жулебино Толстой принял участие в организованном жильцами дома № 7 на улице Саранская празднике добрососедства. Артисты театра-студии "Маргарита" и вокальной студии "Орфей" ГБУ ЦКДС "Истоки" провели тематические мастер-классы, детям подарили аквагрим.

Местные жители также попросили Толстого помочь с поиском нового помещения для воспитанников театра "Маргарита". Депутат обещал рассмотреть этот вопрос.

Ранее Толстой обсудил идею строительства на месте пустыря в Выхино-Жулебино нового физкультурно-спортивного комплекса.

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