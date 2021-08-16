Вассерману вручили удостоверение кандидата в депутаты Государственной Думы

Публицист пойдет на выборы как самовыдвиженец

Публицист и аналитик Анатолий Вассерман зарегистрирован ОИК в качестве кандидата в нижнюю палату парламента по 205-му одномандатному округу Москвы. Об этом он заявил журналистам, отметив, что уже получил удостоверение как самовыдвиженец. Вассерман поблагодарил своих сторонников за поддержку.

"Мы собрали порядка 30 тысяч подписей на этапе подписной кампании за мое выдвижение как независимого кандидата. Мои помощники проверили каждый подписной лист, часть подписей была отбракована – где-то был неправильно указан адрес, много подписей пришлось убрать, они были поставлены людьми, которые поддерживают мои взгляды, но проживают в другом округе и даже в другом городе", - сказал Вассерман.

По его словам, для регистрации кандидатом в депутаты в избирательную комиссию сдали 14 тысяч 751 отобранную подпись. Однако и в них избирательная комиссия нашла помарки. "Требования предъявляются серьезные", - подчеркнул Анатолий Вассерман.

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