Средняя месячная зарплата в стране выросла

Согласно данным "Сбера", на которые ссылается ТАСС, во втором квартале 2021 года россияне стали меньше экономить на продуктах, отдыхе и развлечениях.

Уточняется, что доля граждан, экономящих на отдыхе и развлечениях, сейчас составляет 40% и 45% соответственно. Это на 4-6 процентных пункта меньше, чем в первом квартале.

Средняя зарплата в месяц, по данным исследования, выросла в отчетный период с 38,7 тысячи рублей до 40 тысяч.

Кроме того, во втором квартале средний размер сбережений на домохозяйство вырос до 54 тысяч рублей.

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