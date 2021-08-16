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Россияне стали меньше экономить на продуктах

18:34
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Средняя месячная зарплата в стране выросла

Согласно данным "Сбера", на которые ссылается ТАСС, во втором квартале 2021 года россияне стали меньше экономить на продуктах, отдыхе и развлечениях.
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Уточняется, что доля граждан, экономящих на отдыхе и развлечениях, сейчас составляет 40% и 45% соответственно. Это на 4-6 процентных пункта меньше, чем в первом квартале.

Средняя зарплата в месяц, по данным исследования, выросла в отчетный период с 38,7 тысячи рублей до 40 тысяч.

Кроме того, во втором квартале средний размер сбережений на домохозяйство вырос до 54 тысяч рублей.

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