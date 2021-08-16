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Число погибших из-за наводнений в Турции увеличилось до 72

18:52
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Сильные ливни прошли на севере страны

Жертвами наводнений на севере Турции стали уже 72 человек, передает ТАСС со ссылкой на власти страны.
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"В результате наводнения погибли 72 наших гражданина (60 человек в Кастамону, 11 человек в Синопе и один человек в Бартыне)", - сообщили в правительственном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Восемь человек остаются в больницах.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зонами стихийного бедствия пострадавшие от наводнений регионы. В провинциях все еще идут поисково-спасательные работы.

Власти продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный стихией.

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