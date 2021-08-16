Число погибших из-за наводнений в Турции увеличилось до 72

Сильные ливни прошли на севере страны

Жертвами наводнений на севере Турции стали уже 72 человек, передает ТАСС со ссылкой на власти страны.

"В результате наводнения погибли 72 наших гражданина (60 человек в Кастамону, 11 человек в Синопе и один человек в Бартыне)", - сообщили в правительственном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Восемь человек остаются в больницах.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зонами стихийного бедствия пострадавшие от наводнений регионы. В провинциях все еще идут поисково-спасательные работы.

Власти продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный стихией.

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