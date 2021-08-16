PR-менеджер МакSим прокомментировала слухи о переводе певицы в клинику

Певица продолжит лечение дома

Представительница МакSим, PR-менеджер артистки Яна Богушевская прокомментировала информацию, которую ранее распространил Telegram-канал Mash о том, что певица прекратила лечение на дому.

Издание в понедельник сообщило, что после непродолжительной встречи с родными артистку якобы положили в подмосковный реабилитационный центр. По данным Mash, она пробудет в нем 21 день. Специалисты будут проводить с 38-летней МакSим дыхательную гимнастику и различные упражнения для восстановления после болезни.

"Информация про реабилитационную клинику, куда якобы ложится Марина, - бред, она продолжит лечение на дому, как и планировала, когда выписывалась. Дома МакSим находится под постоянным контролем медиков, к ней уже приходят врачи, проводят восстанавливающие процедуры", - прокомментировала слухи Богушевская (цитата по "СтарХиту").

Текущее состояние МакSим не вызывает опасений у медиков, так что о повторной госпитализации нет речи, уточнила она.

Певица МакSим (Марина Абросимова) была выписана из больницы 13 августа. В начале августа она пришла в себя после комы и начала дышать самостоятельно через кислородную маску.

МакSим попала в больницу с 40% поражением легких в середине июня. Врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ.

Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с певицей МакSим

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