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Вышел трейлер "Петровых в гриппе" - нового фильма Кирилла Серебренникова

19:18
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Ранее картину представили в Каннах, где она удостоилась приза

Опубликован свежий трейлер нового фильма режиссера Кирилла Серебренникова - "Петровы в гриппе". Материалами с TVC.RU поделилась пресс-служба Sony Pictures.
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Картина снята по роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Книга вышла в 2016 году и была удостоена приза критического жюри литературной премии НОС (2017) и премии "Национальный бестселлер" (2018).

"Петровы - самая обычная семья. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма", - гласит аннотация.

Ранее лента была показана на Каннском кинофестивале в основной программе, где в итоге удостоилось приза Vulcain Prize.

"Для меня "Петровы в гриппе" - это работа с прекрасным автором, мир которого оказался и моим миром, и, надеюсь, всем нашим тоже. Это работа с прекрасными артистами. Это попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту", - отметил сам режиссер.

Премьера в России запланирована на 9 сентября.

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Кадр из фильма "Петровы в гриппе"
Кадр из фильма "Петровы в гриппе"
Кадр из фильма "Петровы в гриппе"
Кадр из фильма "Петровы в гриппе"
Кадр из фильма "Петровы в гриппе"
Кадр из фильма "Петровы в гриппе"
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