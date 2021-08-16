В Сочи могут перестать строить отели ниже трех звезд

С инициативой выступил городской Союз архитекторов

На Черноморском побережье могут запретить строительство гостиниц с классификацией меньше трех звезд. С соответствующей инициативой выступил Союз архитекторов Сочи, передает РИА "Новости".

Причиной такого решения, отметила президент организации Наталья Захарова, стало резкое увеличение заявок на возведение бюджетных отелей.

"Есть мнение сделать так, чтобы гостиницы ниже трех звезд не строились. Другое мнение - градировать только приморские гостиницы, а в более глубинных территориях допускать такое строительство", - добавила она.

Трехзвездочные отели в случае одобрения инициативы окажутся "вынесены" на удаленные от Черного моря участки.

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