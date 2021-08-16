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В Сочи могут перестать строить отели ниже трех звезд

19:22
  • понедельник
  • 16 августа 2021

С инициативой выступил городской Союз архитекторов

На Черноморском побережье могут запретить строительство гостиниц с классификацией меньше трех звезд. С соответствующей инициативой выступил Союз архитекторов Сочи, передает РИА "Новости".
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Причиной такого решения, отметила президент организации Наталья Захарова, стало резкое увеличение заявок на возведение бюджетных отелей.

"Есть мнение сделать так, чтобы гостиницы ниже трех звезд не строились. Другое мнение - градировать только приморские гостиницы, а в более глубинных территориях допускать такое строительство", - добавила она.

Трехзвездочные отели в случае одобрения инициативы окажутся "вынесены" на удаленные от Черного моря участки.

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