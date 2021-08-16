В Крыму предложили построить дамбу для защиты Керчи

Идею уже обсудили власти региона

Крымские власти обсуждают возможность строительства дамбы. которая бы защищала Керчь от паводков. Об этом у себя на странице в социальной сети "ВКонтакте" написал глава Крыма Сергей Аксенов.

Он уточнил, что в рамках рабочей поездки лично осмотрел два пруда в селах Войково и Бондаренково Ленинского района, из которых основная вода идет на Керчь.

"С учетом рельефа местности обсудили возможность сооружения дамбы, которая защитит город", - добавил Аксенов.

Ситуация с паводками, также отметил глава региона, сейчас находится на контроле, за всеми участками закреплены ответственные лица.

12 августа в Керчи из-за ливней выпало две месячные нормы осадков. Затоплена оказалась территория городского стадиона, рынка и рыбоконсервного завода.

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