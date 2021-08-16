Лавров и Блинкен обсудили Афганистан

Главы внешнеполитических ведомств России и США созвонились по телефону

Министр внутренних дел России Сергей Лавров провел в понедельник телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Об этом сообщили в российском МИД.

"Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима", - отмечено в сообщении.

Там также сказано, что Блинкен рассказал о предпринимаемых администрацией США действиях в контексте эвакуации сотрудников посольства в Кабуле. Лавров же информировал коллегу о российских оценках ситуации.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить консультации с участием других заинтересованных стран.

Ранее президент стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Она оказалась захвачена запрещенной в России террористической организацией "Талибан".

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