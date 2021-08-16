Арзамасова и Авербух не могут выбрать имя новорожденному сыну

Мальчик родился в субботу в Медовый Спас

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась подробностями после рождения сына от хореографа Ильи Авербуха. В частности, в понедельник стало известно, что пара пока не придумала имя ребенку.

"Дорогие друзья! Спасибо Вам до неба за все поздравления, за все добрые слова и пожелания! Сегодня уже есть силы на подробности. А в сам День Рождения Чуда были одни эмоции. У нас с Ильей родился Сын! 14 августа в Медовый Спас. Малыш весом 3800 и ростом 53 см. Про имя ещё немного подумаем", - написала она в инстаграме.

Она также сообщила поклонникам, что чувствует себя замечательно, но пока находится с ребенком в клинике. Свое обращение к фанатам Арзамасова сопроводила хэштегом #СчастьеЛучшийМакияж (см. фото ниже).

Ребенок стал первым для Елизаветы и вторым для Ильи. Ранее Авербух уже был женат на своей коллеге Ирине Лобачевой, которая родила ему сына Мартина – мальчик живет вместе с отцом и его новой женой.

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