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ВОЗ попросила 7,7 млрд долларов на борьбу с дельта-штаммом

20:37
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Необходимо расширять тестирование и оснащать больницы кислородом

Всемирная организация здравоохранения призвала мировое сообщество выделить 7,7 миллиарда долларов на борьбу с опасными вариантами коронавируса - в том числе с отличающимся высокой заразностью штаммом "дельта". Об этом пишет в понедельник ТАСС со ссылкой на распространенное Женевой сообщение.
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Средства хотят направить на расширение тестирования, улучшение эпидемиологического наблюдения, обеспечение больниц кислородом и персональными защитными средствами.

Уточняется, что речь идет о действующей с апреля 2020 года международной программе ACT-Accelerator.

Как предупредил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, если эти фонды не удастся найти сейчас, "за последствия придется заплатить всем нам позже в этом году".

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