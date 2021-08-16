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В Иркутской области нашли живым пропавшего 6-летнего ребенка

22:29
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Егора искали почти сутки

В Иркутской области успешно завершилась операция по поиску ребёнка. Шестилетний Егор накануне ушёл из дома, почти сутки родные мальчика не знали, где он и что с ним. Всё это время окрестности прочёсывали сотни людей - полиция, волонтёры и  местные жители. Сегодня утром замёрзшего и напуганного, но живого Егора наконец-то обнаружили в лесу.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.

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