В Иркутской области нашли живым пропавшего 6-летнего ребенка

Егора искали почти сутки

В Иркутской области успешно завершилась операция по поиску ребёнка. Шестилетний Егор накануне ушёл из дома, почти сутки родные мальчика не знали, где он и что с ним. Всё это время окрестности прочёсывали сотни людей - полиция, волонтёры и местные жители. Сегодня утром замёрзшего и напуганного, но живого Егора наконец-то обнаружили в лесу.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.

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