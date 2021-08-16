КПРФ возглавит избирательный бюллетень на выборах в Госдуму

В понедельник в ЦИК прошла жеребьевка

В Центризбиркоме прошла жеребьевка, в ходе которой четырнадцать партий, принимающих участие в предстоящих сентябрьских выборах, разыграли номера, под которыми они будут представлены в избирательных бюллетенях. Для этого использовали специальный лототрон, из которого представители партий поочередно тянули шары с номерами.

Расслабляющие звуки саксофона, непринужденные беседы, совместные фотографии. Атмосфера в ЦИК нетипичная, можно даже сказать праздничная. Политической конкуренции здесь сегодня не место. Это ведь чистая лотерея - жеребьевка порядковых номеров в избирательном бюллетене. Впрочем, мероприятие все-таки азартное.

"Я буду тащить, я думаю, первый, пятый или десятый. Я не Ванга, но мы посмотрим, насколько я окажусь прав", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Когда все наконец рассаживаются, глава Центризбиркома Элла Памфилова напоминает протокол. Сначала определяют порядок подхода к лототрону - разбирают непрозрачные синие конверты. Дальше - загружают в лототрон шары с номерами и как следует перемешивают.

"Руки у меня дезинфицированы, все в порядке", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова перед жеребьевкой.

Первым - согласно номеру в конверте - жребий тянет представитель КПРФ. У партии также первый номер и в бюллетене.

"Вытянуть из 14 партий номер один - это одна сто девяносто шестая от одного процента. И это говорит о том, что даже божий промысел тоже находится с нами", - прокомментировал представитель КПРФ Александр Ющенко.

Второй номер - у партии "Зеленых". У ЛДПР - третий. "Третий, третий! Владимир Вольфович, отлично! Протеста не будет!" – сказала Памфилова. Воля случая - какие тут протесты. Четвертая строчка - у партии "Новые люди". Пятая - у "Единой России".

"Для нас не имеет значения цифра в бюллетене. И для наших избирателей. Потому что избиратели "Единой России" голосуют за нашу партию осознанно. Голосуют за программу, за то, что мы предлагаем, в части развития нашей страны", - сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Следом в избирательном бюллетене - под номером шесть - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Шарик долго не поддавался. Но усилия себя оправдают, уверены представители партии.

Ниже по списку - "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России". 11-й номер - у "Гражданской платформы". Следом - "Зеленая альтернатива". Не в обиде и партия "Родина", чья представительница вытащила из лототрона номер 13. Замыкать список в бюллетене будет "Партия пенсионеров".

"Многие партии придают большое значение тому, какое место достанется в бюллетене, хотя, конечно, на наш взгляд, итоги голосования зависят от той работы, которую каждая партия проводит как в межвыборный период и в ходе избирательной компании, насколько эта работа найдет отклик в сердцах наших избирателей. А мы со своей стороны сделаем все, чтобы результат был абсолютно адекватен волеизъявлению наших граждан", - сказала Памфилова.

Теперь уже едва ли до выборов будет вторая такая доброжелательная встреча представителей партий. Впереди - напряженная политическая борьба.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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