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Ввод жилья в России вырос на 30%

21:03
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Власти работают над сохранением положительной динамики жилищного строительства

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил на своей странице в Instagram, что на территории страны за январь - июль 2021 года введено почти 44 миллиона квадратных метров жилья.
В правительстве прокомментировали резкий рост цен на жилье

"Хорошо идем по жилью - за месяц введено 7,44 млн кв. м, что на 30% больше, чем годом ранее. За семь месяцев ввели уже 43,9 млн кв. м, что также на 30% больше, чем в том году", - заметил зампред правительства в посте.

Он уточнил, что власти работают над сохранением положительной динамики жилищного строительства. Итоговый показатель 2021 года должен составить 85,5 миллионов квадратов.

Согласно данным Росстата, итоговый показатель 2020 года был на уровне 82,2 миллиона квадратных метров.

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