Путин утвердил план противодействия коррупции

Он рассчитан до 2024 года

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2024 годы. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействий коррупции на 2021-2024 годы", - говорится в документе.

В связи с указом чиновникам необходимо обновить некоторые из своих документов. Доложить Путину о проделанной работе в этом направлении власти обязаны до 1 октября.

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