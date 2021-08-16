ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Драматично и ужасающе": Меркель о том, что происходит в Афганистане

21:26
  • понедельник
  • 16 августа 2021

В стране произошла смена власти

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с комментарием относительно ситуации в Афганистане, где власть захватили представители запрещенной в России террористической организации "Талибан".
Лавров и Блинкен обсудили Афганистан

"Талибан" с невообразимой скоростью занимают провинцию за провинцией, город за городом и берут вновь под контроль всю страну. Это крайне горькое развитие. Горькое, драматичное и ужасающее развитие в особой степени - для людей в Афганистане", - приводит слова канцлера РИА "Новости".

Меркель добавила, что горько это развитие событий не только для ФРГ, но и ее союзников - в частности, для США, которые боролись в Афганистане против терроризма.

Ранее стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. "Талибан" же объявил, что война в Афганистане окончена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Афганистан
Афганистан
Ангела Меркель
Ангела Меркель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.