"Драматично и ужасающе": Меркель о том, что происходит в Афганистане

В стране произошла смена власти

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с комментарием относительно ситуации в Афганистане, где власть захватили представители запрещенной в России террористической организации "Талибан".

"Талибан" с невообразимой скоростью занимают провинцию за провинцией, город за городом и берут вновь под контроль всю страну. Это крайне горькое развитие. Горькое, драматичное и ужасающее развитие в особой степени - для людей в Афганистане", - приводит слова канцлера РИА "Новости".

Меркель добавила, что горько это развитие событий не только для ФРГ, но и ее союзников - в частности, для США, которые боролись в Афганистане против терроризма.

Ранее стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. "Талибан" же объявил, что война в Афганистане окончена.

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