Путин наградил более 250 медиков за вклад в борьбу с COVID-19

Главой государства подписан соответствующий указ
На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимир Путин о награждении государственными наградами.
Более 250 медицинских работников получили ордена, медали и почетные звания.
В частности, орденом Пирогова награжден гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов - за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, заведующая отделом Национального медицинского исследовательского центра гематологии Татьяна Гапонова награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram