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Путин наградил более 250 медиков за вклад в борьбу с COVID-19

22:04
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Главой государства подписан соответствующий указ

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимир Путин о награждении государственными наградами.
В Москве открылась выставка, посвященная работе врачей в период пандемии

Более 250 медицинских работников получили ордена, медали и почетные звания.

В частности, орденом Пирогова награжден гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов - за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, заведующая отделом Национального медицинского исследовательского центра гематологии Татьяна Гапонова награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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