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Леонов пришел в мэрию с историческим булыжником

22:14
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Это обломок исторического здания, которое не удалось спасти от уничтожения

Куратор проектов "Лиза Алерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов инициировал работу по присвоению статуса объекта культурного наследия (ОКН) 20 зданиям в ЦАО и районе Лефортово в Москве.

Леонов передал в Департамент культурного наследия столицы обломок исторического здания, которое не удалось спасти от уничтожения. Фрагмент кладки должен стать напоминанием для властей, что спасением и сохранением старой Москвы нужно заниматься прямо сейчас, иначе может быть поздно, заключил Леонов.

Он добавил, что поддержать инициативу по сохранению исторических объектов центра города можно на специальных точках, которые будут действовать в районах, где расположены дома, нуждающиеся в защите. По его словам, список зданий обсуждался с жителями центра Москвы, экспертами-историками и архитекторами.

Леонов уточнил, что статус ОКН присваивается зданиям, представляющим ценность для нашей истории и культуры, и строениям, обладающим этим статусом, государство гарантирует защиту.

Он напомнил, что собственник объекта с охранным статусом обязан обеспечить неизменность облика, не сносить, не перестраивать и не менять планировку, содержать в хорошем состоянии, не использовать под склады, лаборатории и производства, которые могут нанести вред внешнему или внутреннему облику или привести к разрушению.

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