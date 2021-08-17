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Байден оценил решение вывести войска США из Афганистана

08:16
  • вторник
  • 17 августа 2021

Удачного момента для вывода военных из страны не было, считает президент США

Президент США Джо Байден уверен в правильности своего решения вывести американские войска из Афганистана. При этом глава Белого дома заявил, что готов к критике за него.

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"Я предпочел принять всю эту критику, чем переложить данное решение на еще одного президента США", - сказал Байден, добавив, что "удачного момента для вывода войск США (из Афганистана) не было.

По словам Байдена, в интересы Вашингтона не входит "бесконечно воевать в гражданской войне в другой стране", передает ТАСС.

Накануне более 60 стран приняли совместное заявление, в котором призвали обеспечить безопасный выезд из Афганистана для их граждан.  Беженцев из Афганистана должны принимать все страны, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

16 августа президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. "Талибан" (организация запрещена в России) объявил, что война в стране окончена.

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