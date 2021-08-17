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Москвичам пообещали самый теплый день с начала августа

08:17
  • вторник
  • 17 августа 2021

Утром возможен дождь

Самый теплый день с начала августа обещают синоптики жителям Москвы и региона. Солнце пробьется через облака, которые затянули небо с утра, и температура поднимется выше 30 градусов.
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"Днем солнечно, без осадков, температура в столице повысится до плюс 30-32 градусов, по области до 33 жары. Сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала августа", - цитирует РИА Новости ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Метеоролог предупредил, что утром еще возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление будет падать - до 746 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме. Ветер юго-восточный, 3-8 метра в секунду.

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