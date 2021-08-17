ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гинцбург нашел средство против штамма "дельта"

08:34
  • вторник
  • 17 августа 2021

Оно актуально для привитых вакциной Pfizer

Получившим две прививки вакцины Pfizer необходим третий компонент, чтобы успешно противостоять "дельта"-штамму коронавируса. Этот компонент – вакцина "Спутник Лайт". Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал предложение Российского фонда прямых инвестиций компании Pfizer о совместных испытаниях с российским препаратом в качестве третьего компонента для усиления эффекта.
Названо преимущество "Спутник V" перед американскими вакцинами

"Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer "Спутником Лайт" вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться", - сказал Гинцбург в интервью РИА Новости.

Гинцбург напомнил: какая эффективность у вакцины Pfizer против штамма "дельта" – до сих пор неясно, есть предположения, что всего 40%. При этом в Минздраве России ранее сообщали, что эффективность "Спутника V" против штамма "дельта" составила 83,1%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.