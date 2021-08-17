Гинцбург нашел средство против штамма "дельта"

Оно актуально для привитых вакциной Pfizer

Получившим две прививки вакцины Pfizer необходим третий компонент, чтобы успешно противостоять "дельта"-штамму коронавируса. Этот компонент – вакцина "Спутник Лайт". Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал предложение Российского фонда прямых инвестиций компании Pfizer о совместных испытаниях с российским препаратом в качестве третьего компонента для усиления эффекта.

"Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer "Спутником Лайт" вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться", - сказал Гинцбург в интервью РИА Новости.

Гинцбург напомнил: какая эффективность у вакцины Pfizer против штамма "дельта" – до сих пор неясно, есть предположения, что всего 40%. При этом в Минздраве России ранее сообщали, что эффективность "Спутника V" против штамма "дельта" составила 83,1%.

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