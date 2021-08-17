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Подсчитана стоимость школьной формы в Москве

08:40
  • вторник
  • 17 августа 2021

Цена примерно составляет 5-7 тысяч рублей

В 2021 году стоимость школьной формы по сравнению с предыдущим годом практически не поменялась, рассказала председатель Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при столичном департаменте образования и науки Людмила Мясникова.

"На основании анкет, которые мы получали от родителей, средняя стоимость школьной формы составляет примерно 5-7 тысяч рублей", - приводит ее слова АГН "Москва".

Накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что новый учебный год в российских школах начнется в традиционном формате – очно. Между тем, по его словам, регионы должны предпринять все меры по защите здоровья в условиях пандемии коронавируса.

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