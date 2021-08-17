Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Жертвами могут стать бухгалтеры фирм

Россиян предупредили о новом способе обмана мошенниками. Как рассказали в "Лаборатории Касперского", злоумышленники начали звонить бухгалтерам компаний под видом генерального директора и просить срочно перевести ему деньги фирмы. Подделать телефонный номер сейчас достаточно просто. Сложности у мошенников могут возникать с голосом, но и в этом вопросе они нашли способ обмана.

"Как его сделать? Есть два варианта. Первый – это смонтировать нарезки реального голоса, но нужно большое количество образцов, и это не так просто делается. Второй способ – это использование как раз технологии дипфейков, когда загружаются несколько образцов голоса в специальную программу, накладывается нужный текст и создается поддельная запись", - рассказал агентству РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

Кроме того, мошенники могут звонить по видеосвязи, используя технологию "дипфейк". Эксперт отметил, что в режиме реального времени это сделать сложно.

"Чтобы скрыть огрехи и признаки подделки, изображение будет транслироваться с низким качеством, а "гендиректор" будет убеждать бухгалтера, что он якобы на острове, где очень плохой интернет", - отметил Голованов, добавив, что пока такой способ используется в основном в Западной Европе и иногда в Азии, но в скором времени дойдет и России.

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