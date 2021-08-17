Россияне поддержали запрет на продажу алкоголя до 21 года

За повышение минимального возраста высказалось большинство опрошенных

Идея повышения минимального возраста продажи алкоголя встретила поддержку у россиян. Треть опрошенных поддерживает необходимость повысить возраст для покупки крепких напитков, еще треть респондентов – за полный запрет продажи спиртного гражданам, не достигшим 21 года.

"Тридцать четыре процента россиян поддержали идею Минздрава о повышении минимального возраста для покупки алкогольных напитков крепостью свыше 16,5%. Еще 39% считают, что следует запретить продажу любых алкогольных напитков лицам моложе 21 года", - сообщил проводивший исследование онлайн-сервис по поиску работы SuperJob.

Участники опроса ответили на вопрос, с какого возраста в России должна быть разрешена продажа алкоголя. 63% респондентов сообщили, что это может быть возможно с 21 года, 23% считают минимальным допустимым возрастом для покупки алкоголя 18 лет, а 3% - 16 лет. Не поддерживают инициативу 18% опрошенных.

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