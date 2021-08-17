Уехавший на Украину актер Пашинин живет за счет жены

Найти работу в кино ему там так и не удалось

Известный российский актер Анатолий Пашинин несколько лет назад из-за политических убеждений переехал на Украину. Он даже принимал участие в боевых действиях в Донбассе, но потом вернулся к мирной жизни. Однако найти работу на Украине по профессии ему не удалось.

Актер пожаловался, что многие украинские проекты строятся на нечестных схемах. Например, создатели фильмов часто привлекают деньги, обещая, что главную роль будет играть Пашинин, хотя сам он об этом ничего не знает. В целом украинское кино и телевидение Пашинин оценивает не очень высоко.

"Даже в сериальных эпизодах эти выпускники выглядят беспомощно. А что уж скажешь об украинском кино! Это притча во языцех, вровень с украинскими ток-шоу о сельских извращенцах: и по художественной ценности, и по исполнению псевдо актерскому", — негодует артист.

Из-за отсутствия работы в кино, Пашинин стал чернорабочим, чтобы приносить в семью хоть какие-то деньги. Сейчас же он живет за счет своей супруги Леси. Свадьбу они сыграли в прошлом году. По профессии избранница актера юрист.

"Радость и гордость переполняют меня! Моя божественная Леся, оказав мне высокую честь, приняла предложение руки и сердца", — сказал Анатолий, слова которого приводит "СтарХит".

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