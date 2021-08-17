ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Уехавший на Украину актер Пашинин живет за счет жены

09:04
  • вторник
  • 17 августа 2021

Найти работу в кино ему там так и не удалось

Известный российский актер Анатолий Пашинин несколько лет назад из-за политических убеждений переехал на Украину. Он даже принимал участие в боевых действиях в Донбассе, но потом вернулся к мирной жизни. Однако найти работу на Украине по профессии ему не удалось.
Как живет вернувшийся с войны актер-каратель Пашинин

Актер пожаловался, что многие украинские проекты строятся на нечестных схемах. Например, создатели фильмов часто привлекают деньги, обещая, что главную роль будет играть Пашинин, хотя сам он об этом ничего не знает. В целом украинское кино и телевидение Пашинин оценивает не очень высоко.

"Даже в сериальных эпизодах эти выпускники выглядят беспомощно. А что уж скажешь об украинском кино! Это притча во языцех, вровень с украинскими ток-шоу о сельских извращенцах: и по художественной ценности, и по исполнению псевдо актерскому", — негодует артист.

Из-за отсутствия работы в кино, Пашинин стал чернорабочим, чтобы приносить в семью хоть какие-то деньги. Сейчас же он живет за счет своей супруги Леси. Свадьбу они сыграли в прошлом году. По профессии избранница актера юрист.

"Радость и гордость переполняют меня! Моя божественная Леся, оказав мне высокую честь, приняла предложение руки и сердца", — сказал Анатолий, слова которого приводит "СтарХит".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Анатолий Пашинин
Анатолий Пашинин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.