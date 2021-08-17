"Афганистан потерян": в Сенате расследуют действия Белого дома

В США - политический скандал

Шокирующие новости продолжают приходить из Афганистана. По сообщению американской прессы, в стойке шасси одного из самолётов, покинувших Кабул, обнаружены останки человека. Тысячи афганцев по-прежнему штурмуют столичный аэропорт, пытаясь спастись от мести талибов. Хотя боевики уже объявили всеобщую амнистию. Политические страсти разгораются в США: республиканцы обвиняют в происходящем президента Байдена. Который уже попытался оправдаться.

Мировые телевизионные агентства продолжают транслировать кадры, снятые накануне в аэропорту Кабула. Почти сутки жители афганской столицы штурмовали воздушную гавань в надежде покинуть страну, которую после вывода американских войск стремительно захватили боевики запрещенного в России движения "Талибан". Военным США до простых граждан и раньше не было дела, теперь они и вовсе начали стрелять по толпе. Погибли по меньшей мере пять человек, еще несколько афганцев разбились, упав с взлетевшего самолета. Республиканское меньшинство в Сенате США намерено начать расследование действий Белого дома.

"Я думаю, что Афганистан потерян. Все террористы мира теперь аплодируют - в Сирии, Йемене, в Африке. Они с удовольствием наблюдали, как "Талибан" (запрещен в России) фактически победил Америку. Миссия НАТО полностью провалена. И теперь мы видим душераздирающие кадры, как люди цепляются за самолеты в надежде сбежать из аэропорта в Кабуле. Это ужасно", - заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконел.

Происходившее в кабульском аэропорту зафиксировали даже спутники. Пробки на прилегающих дорогах и толпы людей на взлетной полосе. Правда, во вторник в Пентагоне отрапортовали: порядок наведен, аэропорт открыт для полетов. Правда, для этого пришлось вернуть только что покинувший страну спецназ.

С обращением к нации по ситуации в Афганистане наконец выступил президент Байден. Ожидаемо раскритиковал политику своего предшественника - Трампа, подтвердил, что решение новой администрации о выводе войск было правильным, а в хаосе, в который погрузился Афганистан, обвинил его власти.

"Мы много говорили о необходимости объединения афганских лидеров. Но они ничего не смогли сделать. Я призывал их искать точки соприкосновения для урегулирования с "Талибаном". Этот совет был категорически отвергнут. Господин Гани настаивал на том, что афганские силы будут сражаться, но теперь очевидно, что он был не прав", - заявил Байден.

Теперь страны Запада стараются как можно быстрее эвакуировать своих граждан. Самолеты в Кабул направили США, Франция, Чехия. О закрытии посольства сообщила Индия. Что делать в сложившейся ситуации жителям Афганистана, никто не задумывается. А между тем люди понимают, что за миролюбивыми обещаниями талибов, скорее всего, последуют весьма жесткие действия по отношению к тем, кто сотрудничал с американцами и официальными властями.

С заявлениями по Афганистану после телефонных переговоров выступили лидеры Германии и Франции. Ангела Меркель признала, что имела место неверная оценка ситуации. А Эммануэль Макрон считает, что для урегулирования необходимо наладить сотрудничество США, России и европейских стран.

Главе нашего МИДа Сергею Лаврову накануне позвонил госсекретарь Энтони Блинкен. Договорились продолжать консультации с представителями Китая, Пакистана и других заинтересованных стран с целью начать межафганский диалог. В свою очередь заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Глушко напомнил, что Россия предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай кризисных ситуаций, однако альянс интереса к этому не проявил.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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