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Путин утвердил план противодействия коррупции до 2024 года

11:53
  • вторник
  • 17 августа 2021

Наказание за посредничество во взятках пересмотрят

Владимир Путин утвердил новый национальный план противодействия коррупции до 2024 года. В указе президента отражены основные меры по борьбе с хищениями, сообщает "ТВ Центр".
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Так, наказание за посредничество во взятках и подкуп будет пересмотрено. Людям, которые ранее были уволены с госслужбы из-за коррупционных схем или имеют непогашенную судимость, временно запретят занимать отдельные должности.

Изменится и порядок отчета чиновников о доходах и расходах. Генпрокуратура получит расширенный доступ к банковской тайне и проработает способы пресечения преступлений с криптовалютой. Кроме того, глава государства поручил подготовить предложения, которые позволят исключить воровство при предоставлении субсидий и средств на борьбу с коронавирусом.

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