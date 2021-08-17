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В России упростят предоставление выплат пострадавшим от ЧС

11:49
  • вторник
  • 17 августа 2021

Такое поручение дал президент

Правительство упростит процесс начисления выплат гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий. Такое поручение кабмину дал Владимир Путин. Проработают и ограничения на строительство жилья в зонах постоянного подтопления. После сильнейших ливней еще не оправился Крым, самая сложная ситуация в Керчи. К ликвидации последствий подключились местные жители.

Вот так выглядит один из оставшихся подтопленных участков в Керчи (см. видео). Это перекресток, дороги уже просохли, а здесь сейчас пробивают ливневки – работы еще часа на два.

Багор и лопата – сейчас главное оружие спасателей. Ливневки, канализации, канавы, стоки нужно очистить от ила и веток. На уборку города вышли и местные жители.

Возле больницы уже сухо, сейчас с помощью мотопомп откачивают воду из цокольного этажа. А вот медколледж и соседние дома еще подтоплены. Территория покрыта толстым слоем ила. Местные жители в мутной жиже пытаются найти и прочистить ливневки. Вычерпывают воду и грязь из подвалов.

Вячеслав Крутевич показывает свой мебельный салон. Его затопило уже второй раз. Вода попала в котельную и магазин. Народные методы защиты сработали, но не до конца.

В этом году Керчь дважды пострадала из-за обильных осадков. Реки выходили из берегов, не справляясь с потоками воды скопившейся в полях. В Крыму сейчас рассматривают возможность строительства вокруг города защитной дамбы. В городе начинает работу комиссия по оценке ущерба. Местные власти пообещали выплатить компенсации пострадавшим уже на этой неделе.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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