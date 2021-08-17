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Дождь помогает пожарным в Якутии

11:48
  • вторник
  • 17 августа 2021

Однако обстановка остается тяжелой

Ситуация с пожарами в Якутии постепенно стабилизируется. В регионе начинают идти долгожданные дожди. За сутки потушено 14 очагов на площади более 30 тысяч гектаров. А в Якутске открылась взлётно-посадочная полоса для оперативной работы самолётов-амфибий. Специалисты заверяют: уничтоженные стихией леса быстро восстановятся.
Нулевая видимость: дым от пожаров в Якутии растянулся на сотни километров

В таких условиях даже ехать сложно, но нужно еще и работать. Фронт по-прежнему внушительный. В Якутии до сих пор действуют около 150 очагов. Горящие деревья и тлеющую лесную подстилку отсекают от массива, нетронутого огнем, минерализованными полосами. Многие сотрудники Авиалесоохраны в тайге уже почти два месяца.

Дожди в Якутии начались еще в выходные, но далеко не везде – регион огромный. Поэтому, как часы, работает в воздухе самолет-зондировщик Ан-26, который вызывает искусственные осадки. А Ил-76 Минобороны России за сутки сбросил на очаги 84 тонны воды.

Авиацию МЧС России на этот раз направили тушить горящую кромку в район села Далыр – там проживают около 900 человек. Огонь подобрался на опасное расстояние к домам. Сохраняется угроза и таежному селу Мельжехси – на окраинах дежурят пожарные расчеты.  

Общими усилиями Авилесоохраны, МЧС, военных и волонтеров за сутки удалось потушить 14 очагов на площади больше 37 тысяч гектаров. Во вторник на обновленную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Якутска приземлился первый из трех самолетов-амфибий Бе-200. Теперь эти воздушные суда смогут оперативно тушить пожары в окрестностях столицы региона.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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