Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам о школьных товарах

Консультации продлятся до 27 августа
Роспотребнадзор в преддверии нового учебного года открыл традиционную всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, сообщает "ТВ Центр".
Специалисты рассказывают о том, как правильно подобрать форму. Проверить документы, подтверждающие безопасность продукции и правильность маркировки. О сроках возврата денежных средств за детскую одежду и обувь, а также времени рассмотрения претензий. Тематические консультации продлятся до 27 августа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: