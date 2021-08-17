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Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам о школьных товарах

12:04
  • вторник
  • 17 августа 2021

Консультации продлятся до 27 августа

Роспотребнадзор в преддверии нового учебного года открыл традиционную всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, сообщает "ТВ Центр".

Специалисты рассказывают о том, как правильно подобрать форму. Проверить документы, подтверждающие безопасность продукции и правильность маркировки. О сроках возврата денежных средств за детскую одежду и обувь, а также времени рассмотрения претензий. Тематические консультации продлятся до 27 августа.

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