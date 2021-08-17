Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 208 миллионам

В лидерах по-прежнему США

Число заразившихся COVID-19 в мире за время пандемии вплотную приблизилось к 208 миллионам. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной на утро 17 августа, число зарегистрированных заражений COVID-19 в мире составило 207 860 239. Количество жертв связанных с COVID-19 заболеваний за время пандемии достигло 4 371 559 человек.

США по-прежнему лидируют по числу заразившихся коронавирусом: оно составило к утру вторника 36 888 978. По данным портала Worldometer, в Штатах на 1 миллион жителей скончалось 1 917 человек. Второе место по числу заразившихся занимает Индия - 32 250 679,на третьей позиции Бразилия - 20 368 570 заболевших, сообщает американский университет.

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