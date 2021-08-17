В Москве обсудили проект строительства пешеходного моста в Нагатинском затоне

Жители хотят, чтобы мост был ниже

Как изменится проект строительства пешеходного моста над руслом Москвы-реки в столичном районе Нагатинский затон? Этот вопрос обсудили накануне на встрече с жителями.

Ранее предполагалось возвести сооружение на высоту около 9 метров. Однако, несмотря на необходимость конструкции, людей не устраивало, что в таком случае мост проходил бы всего в нескольких метрах от окон жилых домов. В ходе согласований удалось добиться внесения изменений. Теперь специалисты разрабатывают новый проект, где будут учтены все нюансы, сообщает "ТВ Центр".

"Абсолютное большинство жителей выступали за необходимость моста. Здесь все-таки прямая дорога к будущей строящейся станции метро, но людям хотелось, чтобы мост был пониже. Чтобы он был на уровне воды. Чтобы он не возвышался на высоту девять метров. Но я думаю, что именно в этом направлении будет переработана концепция", - рассказала советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева.

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