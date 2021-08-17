Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Саши Аверьянова

Мальчику срочно нужна помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение семилетнего Саши Аверьянова из города Раменское Московской области. У мальчика - подвывихи тазобедренного сустава, он почти ничего не слышит, плохо видит и едва говорит. Всё это – следствие нейроинфекции - менингоэнцефалита, занесённого ему еще в младенчестве. И сейчас из-за бурного роста Саша может потерять возможность ходить. Многочисленные операции он просто не переживёт. Чтобы спасти ребенка, нужно устранить основную причину болезни – рубец на тазобедренном суставе. Сделать это можно только в немецкой клинике, у одного из лучших ортопедов Европы. Стоимость лечения – почти два с половиной миллиона рублей. Семья в отчаянии. Саше срочно нужна помощь.

Операция нужна Саше как можно скорее, чтобы он не потерял возможность ходить. Поэтому ваша помощь ему нужна прямо сейчас! Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона.

С виду – обычная семья, вот только спящий ребенок для коляски великоват. Но другой нет. А если 7-летний Саша встанет, то пойдёт с трудом. Сестра Даша об этом знает, поэтому его руку не отпускает.

Они уж и не помнят, какое это по счёту съёмное жильё. Семь лет скитаются, переезжая поближе то к клинике, то к реабилитационному центру или специализированному детскому саду. Всё для того, чтобы эти, пусть робкие, но самостоятельные шаги для Саши, не стали последними.

Беда может произойти в любой момент. Саша об этом не знает, хотя что такое боль и страдание, ему известно с первых дней жизни. Абсолютно здоровому ребенку во время планового осмотра в поликлинике занесли нейроинфекцию. Дикая боль, гной из глаз, кома. 21 день в реанимации. Поражение всех отделов мозга. И, как позже станет известно, еще и тазобедренного сустава.

За Сашину жизнь боролись десятки врачей и реабилитологов. Потеря зрения и слуха, и задержка в развитии. Но Саша не сдаётся, он помогает себе жестами, объясняя, как добирается до детского сада.

То, как он сейчас говорит, уже чудо. Был момент, когда маме сказали: "Оставьте сына, всё бесполезно. Идите к дочери!". Мама держалась, стиснув зубы. А Саша взял и пошел. Пусть, позже всех. Но ведь пошёл! Но радость продлилась недолго. Нейроинфекция оставила страшный след в тазобедренном суставе.

Из-за попавшей инфекции на тазобедренном суставе появился рубец, он опасен вывихами и разрушениями. Саша стремительно растет, а повреждённый сустав – не меняется. Замер, в любой момент рискуя разрушиться.

Увы, прогнозы врачей неутешительны. Российские ортопеды в срочном порядке настаивают на остеотомии – это удаление пораженного участка кости и установка пластины с ежегодной заменой. Мама уверена: Саша многочасовые операции просто не перенесёт. Удалось найти доктора в Германии, который готов устранить саму причину недуга.

"Для нас это большой шанс. Вообще, найти такого врача, найти такую возможность – это дорогого стоит", - говорит Ирина Новосёлова, мама Саши.

Это действительно дорого. Стоимость лечения в Германии – почти два с половиной миллиона рублей, Сашина семья такую сумму собрать не в силах. Им срочно нужна помощь добрых людей. Оказать её просто – отправить SMS на номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. И подарить ребенку шанс. На полноценную жизнь.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

Операция нужна Саше как можно скорее, чтобы он не потерял возможность ходить. Поэтому ваша помощь ему нужна прямо сейчас! Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Саши Аверьянова, программа 1251

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