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Собянин рассказал о развитии электротранспорта в Москве

09:44
  • вторник
  • 17 августа 2021

До конца года парк "Мосгортранса" пополнят еще 300 электробусов

Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о развитии электротранспорта в городе. По его словам, сегодня на улицы Москвы вышел 700-й электробус.

"Всего за три года с момента поставки первых машин электробусный парк столицы стал крупнейшим в Европе. В Лондоне сегодня работают 400 электробусов, в Париже - 150, в Берлине - 200, в Амстердаме - 211. Московские электробусы обслуживают 56 маршрутов. За три года работы они прошли больше 40 млн км и перевезли свыше 100 млн пассажиров", - написал мэр на своем сайте.

Он отметил, что московские электробусы - одни из самых современных в мире. Обслуживание машин по контрактам жизненного цикла дает городу уверенность в том, что производитель полностью понимает свою ответственность и производит надежный и безопасный транспорт.

Собянин добавил, что до конца года парк "Мосгортранса" пополнят еще 300 "зеленых" инновационных машин. Причем 200 из них будут московской сборки.

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