ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперты включили Москву в топ-15 инновационных городов Европы

09:52
  • вторник
  • 17 августа 2021

Российская столица улучшила свои позиции

Москва поднялась на четыре строчки и заняла 14 место среди 76 городов Европы в международном рейтинге Tech Cities of the Future. Его составляет аналитическое агентство fDi Intelligence, оценивая города, создавшие наиболее благоприятные условия для развития стартапов и инвестиций в технологии и инновации.

Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, технологическое предпринимательство – перспективное направление для Москвы. Уже сейчас оно вносит большой вклад в экономику, и его доля будет расти.

"Политика города в этой сфере направлена на реализацию имеющегося у нас потенциала, поддержку состоявшихся инновационных проектов и стартапов. Бизнес может использовать разные ресурсы для развития - возможности Московского инновационного кластера и технопарков, гранты и субсидии, акселераторы, технологические конкурсы и образовательные программы", - сказала Сергунина.

По показателю "Экосистема стартапов" Москва вошла в топ-10 рейтинга, заняв шестое место в этом разделе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Москва-Сити
Москва-Сити
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.