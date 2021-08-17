Эксперты включили Москву в топ-15 инновационных городов Европы

Российская столица улучшила свои позиции

Москва поднялась на четыре строчки и заняла 14 место среди 76 городов Европы в международном рейтинге Tech Cities of the Future. Его составляет аналитическое агентство fDi Intelligence, оценивая города, создавшие наиболее благоприятные условия для развития стартапов и инвестиций в технологии и инновации.

Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, технологическое предпринимательство – перспективное направление для Москвы. Уже сейчас оно вносит большой вклад в экономику, и его доля будет расти.

"Политика города в этой сфере направлена на реализацию имеющегося у нас потенциала, поддержку состоявшихся инновационных проектов и стартапов. Бизнес может использовать разные ресурсы для развития - возможности Московского инновационного кластера и технопарков, гранты и субсидии, акселераторы, технологические конкурсы и образовательные программы", - сказала Сергунина.

По показателю "Экосистема стартапов" Москва вошла в топ-10 рейтинга, заняв шестое место в этом разделе.

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