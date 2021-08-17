Талибы объявили амнистию для афганских чиновников

Жителей призывают вернуться к обычной жизни

Представители запрещенного в России движения "Талибан" объявили общую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали их вернуться к работе. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на выпущенное талибами заявление.

"Вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни", - говорится в заявлении.

15 августа боевики движения "Талибан" взяли Кабул без боя. Тысячи афганцев после прихода талибов попытались покинуть страну через аэропорт столицы. Многие пытались зацепиться за взлетающие самолеты. Несколько человек погибли, сорвавшись с большой высоты.

Накануне стало известно, что талибы начали аресты в Кабуле. Задерживают тех, кто по мнению боевиков, причастен к преступлениям против мирных граждан и бывших чиновников. Представитель талибов пообещал суровое наказание для тех, кто пытается нажиться в переходный период.

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