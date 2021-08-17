Доктор Елена Кац призвала расширить меры социальной поддержки москвичей

В частности, предлагаются дополнительные меры поддержки работников соцслужб

Меры социальной поддержки для отдельных категорий москвичей должны быть расширены, считает главный врач детской городской поликлиники №7, муниципальный депутат Елена Кац. Как сообщила депутат журналистам, такой точки зрения придерживаются и участники круглого стола, посвященного организации соцзащиты в столице. Он прошел в штабе общественной поддержки "Единой России".

В числе дополнительных мер поддержки Елена Кац назвала, в частности, увеличение парка и расширение услуг социального такси, увеличение числа площадок активного и творческого досуга для людей старшего поколения, единовременные выплаты "Детям войны".

Депутат отметила, что в Москве создана всеобъемлющая система социальной поддержки, которая действует для целого ряда категорий населения. Среди действующих на сегодняшний день мер - региональная доплата к пенсии, помощь многодетным и малообеспеченным семьям, людям с ограниченными возможностями.

"В 2021 году на социальную поддержку в городском бюджете предусмотрен 571 миллиард рублей. Тем не менее есть возможность, а главное, необходимость предусмотреть дополнительную помощь тем, кто в ней нуждается", - цитирует Елену Кац Агентство городских новостей "Москва".

Депутат считает, что необходимы дополнительные меры защиты врачей, педагогов и соцработников от агрессии. В частности, следует уравнять нападение на них с преступлениями в отношении сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, следует приравнять тех, кто оказывал помощь на дому в период пандемии, к среднему медицинскому персоналу.Все эти предложения были одобрены участниками "круглого стола", а Елена Кац передаст их в правительство Москвы.

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