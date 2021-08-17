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В Сети нашли несостыковку на фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога

10:32
  • вторник
  • 17 августа 2021

Полиция не смогла это объяснить

В интернете нашли интересую деталь на фото и видео из дома погибшего мэра украинского Кривого Рога Константина Павлова.
Мэра Кривого Рога нашли мертвым

Пользователи заметили, что Павлов ходил по коридору с телефоном и оружием в руках. в тапочках на босу ногу. Затем появилась кошка, которая испуганно убежала из-за звука выстрела.

Однако на фото, которые были сделаны после смерти Павлова, у него на ногах темные высокие носки.

В полиции эту несостыковку пока объяснить не смогли, сообщил местный телеканал ТСН.

Мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым в его дачном доме в селе Вольное в Днепропетровской области 15 августа. Рядом с ним лежал охотничий карабин "Сайга". В МВД рассматривают три версии гибели Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

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