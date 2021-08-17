Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над ребенком

Это якобы произошло в 1965 году

Легендарного рок-музыканта и Нобелевского лауреата по литературе Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии, которое он якобы совершил 56 лет назад.

Иск в Верховный суд штата Нью-Йорк подала жертва инцидента с инициалами J.C. Согласно документу, в мае 1965 года 24-летний певец подружился с 12-летней девочкой и установил с ней "эмоциональную и физическую связь". Кроме того, Дилан якобы давал потерпевшей алкоголь и наркотики, а также угрожал физическим насилием.

Адвокат жертвы заявил, что психологические травмы преследуют его подопечную "по сей день", она вынуждена тратить свои сбережения на лечение. Женщина требует компенсацию ущерба в размере, который присяжные сочтут "справедливым и адекватным".

Представители Дилана заявили, что все обвинения – ложь. Музыкант будет отстаивать свою правоту в суде, пишет BBC.

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