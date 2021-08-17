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Афганских женщин призвали войти в правительство

11:03
  • вторник
  • 17 августа 2021

Им также разрешили вести телепередачи

Женщины в Афганистане не должны быть "жертвами", заявили в захватившем власть в стране движении "Талибан" (запрещенной в России организации). Представитель радикалов пригласил женщин участвовать в будущем правительстве, сообщил телеканал Al Hadath.
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Также талибы разрешили женщинам вести телевизионные программы – об этом стало известно после того, как представители движения заняли комплекс телекомпании TOLOnews в Кабуле.

"Сегодня мы возобновили нашу трансляцию с ведущими-женщинами. Наша ведущая в прямом эфире в нашей студии берет интервью у члена медиа-команды "Талибан", - сообщил руководитель отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал.

Раньше талибы запрещали женщинам использовать макияж, показывать лицо в общественных местах. Под запретом были музыка, телевидение, кино. Теперь представители движения заявили, что женщинам разрешается появляться в общественных местах без сопровождения, однако обязательно ношение хиджаба.

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