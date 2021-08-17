Коронавирусом в России заболели еще 20958 человек

Выздоровели 18407 заболевших

За минувшие сутки в России зарегистрировано 20958 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 805 человек, выздоровели 18407 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2006. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1156 человек, в Подмосковье - 1328.

За весь период пандемии в стране выявлен 6642559 случаев инфекции. Умерло 172110 пациентов. Выздоровели 5918324 человека.

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