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В Москве умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78

11:13
  • вторник
  • 17 августа 2021

Ему было 59 лет

Главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер в Москве.

Ему было 59 лет. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Всю свою трудовую деятельность он посвятил работе в ОКБ Ильюшина", - цитирует агентство ОАК.

Юрасов проработал в авиакомплексе более 30 лет. С 2004 года он руководил работами по модернизации самолетов Ил-76 и Ил-78 для ВКС России и гражданской авиации.

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Андрей Юрасов
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