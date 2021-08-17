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Путин поручил обеспечить своевременное начало учебного года в районах ЧС

11:21
  • вторник
  • 17 августа 2021

Срок выполнения – до 1 сентября

Учебный год в российских регионах, пострадавших от стихийных бедствий, должен начаться вовремя. Поручение правительству дал президент России Владимир Путин по итогам совещания о ликвидации последствий пожаров и паводков.
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"Обеспечить возможность своевременного начала учебного года для обучающихся общеобразовательных организаций. Срок - 1 сентября 2021 года", - отмечается в поручении президента правительству и главам регионов, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также поручил проработать ограничения на строительство жилья в зонах постоянного подтопления. Кроме того, президент ждет предложений о введении обязательного страхования имущества в таких районах. До 1 сентября кабмин должен подготовить предложения о возмещении гражданам расходов на текущий ремонт жилья, пострадавшего от природных ЧС.

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