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Российская полиция задержала в Колумбии лидера международных наркоторговцев

11:41
  • вторник
  • 17 августа 2021

Операция прошла при содействии Интерпола

В Колумбии задержали одного из лидеров международной группировки наркоторговцев-контрабандистов.

Преступника поймали российские полицейские при содействии коллег из Интерпола в городе Медельин в рамках операции "Курская дуга".

По предварительным данным, задержанный – россиянин, который организовал перевозку наркотиков из Южной Америки в Россию через Испанию.

"В настоящее время полицейские устанавливают его возможные связи с колумбийскими наркокартелями", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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