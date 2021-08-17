Российская полиция задержала в Колумбии лидера международных наркоторговцев

Операция прошла при содействии Интерпола

В Колумбии задержали одного из лидеров международной группировки наркоторговцев-контрабандистов.

Преступника поймали российские полицейские при содействии коллег из Интерпола в городе Медельин в рамках операции "Курская дуга".

По предварительным данным, задержанный – россиянин, который организовал перевозку наркотиков из Южной Америки в Россию через Испанию.

"В настоящее время полицейские устанавливают его возможные связи с колумбийскими наркокартелями", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram