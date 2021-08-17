Буцкая: вместе с жителями Перово мы отстояли название их станции

Ранее станцию "Перово" переименовали в "Чухлинку"

Кампания за возвращение станции "Перово" исторически верного названия, организованная общероссийской общественной организацией "Совет матерей", завершилась победой. Это результат совместных усилий перовчан и общественников, заявила лидер организации Татьяна Буцкая.

В конце марта прошло в ходе планового переименования ряда станций МЖД платформа "Перово" получила название Чухлинка". По словам Буцкой, это было воспринято местными жителями болезненно.

"Решение о переименовании было поспешным и не учитывало мнение большинства. Это внесло сумбур, многие просто начали путаться. Помимо этого, старое название отпечаталось в памяти многих поколений", - сказала она.

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