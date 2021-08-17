Москвичи смогут направить баллы "Миллиона призов" на благотворительность

Горожане смогут помочь нуждающимся

Выигранные баллы акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" можно будет перевести в благотворительные фонды.

К ней присоединились уже 49 благотворительных организаций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Благодаря возможности направить баллы можно помочь больным детям, бездомным, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам и бездомным животным.

Кроме того, баллы можно потратить на покупки у партнеров программы – приобрести обувь, одежду, косметику, продукты, сходить в ресторан. Один балл равен одному рублю.

Те, кто проголосует онлайн, смогут выиграть автомобили или однокомнатные квартиры в Москве.

Чтобы присоединиться к акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов", необходимо зарегистрироваться и принять участие в онлайн-голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября.

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