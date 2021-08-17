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Российские военные начали учения в Таджикистане

11:55
  • вторник
  • 17 августа 2021

В маневрах участвуют около 1 тысячи военнослужащих

Новые маневры с участием 1 тысячи военнослужащих начали российские военные в Таджикистане. Учения проходят на двух горных полигонах, они продлятся месяц.
У границы с Афганистаном завершились учения России, Таджикистана и Узбекистана

"Около 1 тысячи российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по боевой подготовке", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Отмечается, что решение о проведении учений принято на фоне обострения ситуации в Афганистане.

За время маневров артиллеристы выполнят более 20 боевых стрельб из реактивных систем залпового огня "Град", самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и "Акация". Учебно-боевые задачи отработают также военные инженеры, специалисты ПВО, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, передает "Интерфакс".

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