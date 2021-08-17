Три четверти миллиона москвичей подали заявки на онлайн-голосование в сентябре

Москвичи смогут принять участие в программе "Миллион призов — #ВыбираемВместе"

Более 750 тысяч москвичей подали заявления на участие в онлайн-голосовании, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Алексей Венедиктов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве регистрация на дистанционное электронное голосование открыта с 2 августа.

Ранее в Москве стартовала программы "Миллион призов — #ВыбираемВместе". Жители столицы смогут выиграть бонусные баллы и принять участие в розыгрыше суперпризов — автомобилей или однокомнатных квартир в Москве.

Розыгрыш призов будет проходить ежедневно с 18 до 20 сентября. Москвичи смогут выиграть 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Их можно будет обменять на покупки у партнеров акции (один балл равен одному рублю). Кроме того, баллы можно направить на благотворительность.

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